Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap desteği Minik Öğrenciler ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi ile okuma kapasitelerini artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap desteği Minik Öğrenciler ''Şuhut Nefes Alıyor'' ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe merkez ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bin adet kitap desteği sağlandı.

Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap desteği Minik Öğrenciler ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi ile okuma kapasitelerini artırıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe merkez ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bin adet kitap desteği sağlandı.
Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın girişimleri sonucunda ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik okuma kapasitelerini artırmak amacıyla ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi kapsamında bin adet kitap desteğinde bulunuldu. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Okuyan Şuhut Nefes Alıyor" projesi kapsamında Şuhut Kaymakamlığı tarafından ilçemizdeki tüm ortaokullarımıza dağıtılmak üzere yaklaşık 1000 kitap temin edilmiştir. Kitaplar okullarımızda bulunan Şuhut Kitap Kulübü öğrencilerine teslim edilmiştir. Katkılarından dolayı Kaymakamımız sayın Nurullah Kaya'ya teşekkür ederiz'' açıklamalarına yer verildi.

AFYONKARAHİSAR

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar patates üretiminde 3. il Patates üretimi geçen yıl düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar patates üretiminde 3. il Patates ...
TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sancaktepe: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sancaktepe: 2
Afyonkarahisar’da 69 yıllık yerel gazete 69 yaşındaki Türkeli Gazetesi'nin yeni sahipleri vefa gecesi düzenledi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 69 yıllık yerel gazete 69 yaşındaki ...
Şuhut'ta sürücülere alkol denetimi
YEREL HABERLER Şuhut'ta sürücülere alkol denetimi
Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı
Şuhut’a kazandırılan Kapalı Pazar Yeri için esnaflardan başkana teşekkür
YEREL HABERLER Şuhut’a kazandırılan Kapalı Pazar Yeri için ...
Frig vadisinin kar güzelliği
YEREL HABERLER Frig vadisinin kar güzelliği
Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı Şuhut’ta 15 bin adet fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı Şuhut’ta 15 ...
Tiyatro sevgisi salona sığmadı
YEREL HABERLER Tiyatro sevgisi salona sığmadı
Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X