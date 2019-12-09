Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap desteği Minik Öğrenciler ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi ile okuma kapasitelerini artırıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe merkez ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bin adet kitap desteği sağlandı.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın girişimleri sonucunda ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik okuma kapasitelerini artırmak amacıyla ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi kapsamında bin adet kitap desteğinde bulunuldu. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Okuyan Şuhut Nefes Alıyor" projesi kapsamında Şuhut Kaymakamlığı tarafından ilçemizdeki tüm ortaokullarımıza dağıtılmak üzere yaklaşık 1000 kitap temin edilmiştir. Kitaplar okullarımızda bulunan Şuhut Kitap Kulübü öğrencilerine teslim edilmiştir. Katkılarından dolayı Kaymakamımız sayın Nurullah Kaya'ya teşekkür ederiz'' açıklamalarına yer verildi.

AFYONKARAHİSAR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.