Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da hazır bulundu. Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop'a teşekkürlerini iletti. Hasbihal ortamında geçen ziyaret karşılıklı fikir alışverişleri ile devam etti. Ziyaret sonunda Başkan Bozkurt tarafından Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'e plaket takdim etti

AFYONKARAHİSAR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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