Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.

Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.
AfyonkarahisarAntalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı Yol Kenarı Denetleme İstasyonu kantarından kaçmak isteyen tır şoförü H.D., tırının ön plakasını sökerken, arka kısımdaki plakayı ise tıraş köpüğü ile kapatarak kantardan kaçmaya çalıştı. Sandıklı jandarma trafik ekiplerinin dikkati üzerine fark edilen tır durdurulurken, uyanık sürücü H.D.’ye 412 lira para cezası uygulandı. Ayrıca tır geçici olarak trafikten men edildi.
Öte yandan olayı gören çevredeki vatandaşlar, tır şoförünün uyguladığı bu yöntemi ilk kez gördüklerini ifade ederek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AFYONKARAHİSAR

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Kaya'dan Şırnak'ta yaralanan uzman çavuşun ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya'dan Şırnak'ta yaralanan uzman çavuşun ...
Çevik kuvvet personelini duygulandıran ziyaret Minikler, Beşiktaş patlamasında şehit olan polislerin meslektaşlarını ziyaret ederek karanfil verdi
YEREL HABERLER Çevik kuvvet personelini duygulandıran ...
Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl Şuhut'ta ilk kez yetiştirilen sahlep tarlasını gezdi
YEREL HABERLER Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl Şuhut'ta ilk kez ...
239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi
YEREL HABERLER 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi
Afyonkarahisar’da zehir tacirlerine darbe 780 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da zehir tacirlerine darbe 780 adet ...
TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü IPARD 8. başvuru çağrısını açıkladı
YEREL HABERLER TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü IPARD 8. ...
Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti
Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt tekstil atölyesinde devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt tekstil atölyesinde ...
Afyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile tanıştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile ...
Afyonkarahisar’da fotokapana yansıyan yaban hayatı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da fotokapana yansıyan yaban hayatı
Şuhutlu uzman çavuş Şırnak'ta yaralandı
YEREL HABERLER Şuhutlu uzman çavuş Şırnak'ta yaralandı
Savcı Erol'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Savcı Erol'a hayırlı olsun ziyareti
Sahipsiz kalan aç atlar kent merkezine indi
YEREL HABERLER Sahipsiz kalan aç atlar kent merkezine indi
Afyon'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Afyon'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık mobil araç hizmeti Fatura ödeme noktası vatandaşın ayağına gidiyor Mobil fatura aracı semt pazarlarına gidiyor, gün boyu vatandaşa hizmet veriyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık mobil araç ...
Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap desteği Minik Öğrenciler ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi ile okuma kapasitelerini artırıyor
YEREL HABERLER Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap ...
Afyonkarahisar patates üretiminde 3. il Patates üretimi geçen yıl düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar patates üretiminde 3. il Patates ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X