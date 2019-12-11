Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.

AfyonkarahisarAntalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı Yol Kenarı Denetleme İstasyonu kantarından kaçmak isteyen tır şoförü H.D., tırının ön plakasını sökerken, arka kısımdaki plakayı ise tıraş köpüğü ile kapatarak kantardan kaçmaya çalıştı. Sandıklı jandarma trafik ekiplerinin dikkati üzerine fark edilen tır durdurulurken, uyanık sürücü H.D.’ye 412 lira para cezası uygulandı. Ayrıca tır geçici olarak trafikten men edildi.

Öte yandan olayı gören çevredeki vatandaşlar, tır şoförünün uyguladığı bu yöntemi ilk kez gördüklerini ifade ederek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AFYONKARAHİSAR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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