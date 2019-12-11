Afyonkarahisar'da otomobil yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında akşam saatlerinde çarşı istikametine seyir halinde olan İsmail A. yönetimindeki 03 ABK 890 plakalı otomobil aniden alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı köpük müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının otomobilin elektrik aksamında oluşan kacaktan meydana geldiği belirtildi. Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.