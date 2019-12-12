Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaklaşık 3 aylık bir takip sonucu bir süre önce ilk olarak 4 eve baskın düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda 90 adet ecstasy hap ele geçirilirken 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 1 kişi ise tutuklanmıştı.

Aynı operasyon kapsamında devam eden çalışmalar sonucu son olarak 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal B. ve İsmail K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi, 1 kişi serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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