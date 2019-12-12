Şuhut jandarmasından denetim uygulaması

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması yapıldı.
Ekipler, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla taşımalı eğitim kapsamında özel servis araçları denetlendi. İlçe merkez okul çevre alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi, araçlarının yeterlilikleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Denetimler esnasında servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken kurallar özverili bir şekilde anlatıldı. İki sürücünün mesleki yeterlilik belgesi olmadığı tespit edilerek 700 lira cezai işlem yapıldığı belirtildi.
AFYONKARAHİSAR
12 Aralık 2019 Perşembe
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