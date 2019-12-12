Öğretmenler sahneye çıkıp teknoloji bağımlılığına dikkat çektiler "Sanal arkadaş yalan arkadaş" Öğretmenlerden teknoloji bağımlılığı gösterisi

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Değerler Hareketi kapsamında teknolojinin bilinçli kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları “Sanal Arkadaş Yalan Arkadaş” projesi kapsamında öğrenci velilerine gösteri hazırladılar.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Değer Hareketi Aralık ayı faaliyeti Teknolojiyi Bilinçli Kullanma ile ilgili rehberlik servisi tarafından yürütülen “Sanal Arkadaş Yalan Arkadaş” projesi oldu. Proje kapsamında okul öğretmenlerinin hazırladıkları ve oynadıkları skeç velilere sunularak büyük beğeni topladı.

Etkinliğin sonunda Okul Müdürü İlknur Tutumlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un teknoloji bağımlılığı ile ilgili mesajını velilere aktardı. Yine proje kapsamında okul öğretmenleri ve idarecileri 1 hafta boyunca proje ile ilgili bastırılan “Teknoloji Yerinden Yeterince” tişörtleri giyerek derslere girdiler.

Okul Rehber Öğretmeni Ümmü Gülsüm Kala proje hakkında bilgi vererek teknolojinin insan hayatına sayısız faydaları olduğunu ancak ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında çok ciddi zararlar oluşturduğunu kaydetti. Kala, “Çocuklar sanal ortamda gerçek ortamı karıştırabiliyorlar. Bu durum çocukların zihinse ve sosyal becerilerinde bozukluk ile birlikte fiziksel problemler oluşturuyor. Tüm bunların yanı sıra çocukların zorbalık, istismar ve güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden ‘Teknolojiye hakim olalım ama esiri olmayalım’ sloganıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.