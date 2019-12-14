Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu projesi kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi RC Model Uçak Kulübü ile Afyon Lisesi’nin ortak hazırladıkları proje kapsamında lise öğrencileri maketten model uçak yaptı.

Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi ve boş zamanlarını daha verimli bir şekilde geçirmelerini hedefleyen bu projede aynı zamanda öğrencilerin teknolojik bağımlılıktan da uzak tutulması hedefleniyor. Afyon Lisesi atölyelerinde gerçekleştirilen etkinlikte 50 öğrenci ile 25 eğitmen katıldı. Türk Hava Kurumu (THK)’nda temin edilen maket parçalarının üzerinde gün boyu çalışan öğrenciler maketten uçak yapmaya çalıştı. Lise öğrencileri kulüp üyelerinin de yardımlarıyla uçak parçalarını birleştirmeye çalıştı. Maket uçak yapımını tamamlayan öğrenciler okul bahçesinde ilk denemelerini yaptı. Öte yandan kulüp üyeleri lise öğrencilerine yönelik RC araç şovu yaptı. Gün boyu eğlenceli vakit geçiren öğrencileri hem el becerilerini geliştirdi hem de teknolojiden bir nebzede olsun uzak kaldı.

Havacılık ve RC Araç Topluluğu Danışmanı DR. Öğr. Üyesi Ertuğrul Ergün yaptığı açıklamada, havacılık hobisini Afyonkarahisar’da yaygınlaştıracaklarını ifade ederek; “Bugün Afyon Kocatepe Üniversitesi RC araç topluluğu olarak Afyon Lise’si ile ortak bir proje düzenledik. Türk Hava Kurumu’nun da desteğiyle ata uçaklarını yaptık. Bu ilk etikliğimiz havacılık hobisini yaygınlaştırmaya başlıyoruz. Bundan sonrada faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Okul Müdürü Turgay Bingül ise, yaptıkları projelerle öğrencileri maketten model uçak yapımına teşvik ettiklerini söyledi. Bingül: “Projemizde 50 öğrencimiz ve 25 eğitmenimiz katıldı. Atölyelerimizde öğrencilerimiz 1 gün boyunca uçak yapmak için uğraştılar. Gün sonunda ortaya çok güzel uçaklar çıktı. El emeklerini ne kadar değerli olduğunu bize gösterdiler” dedi.

AFYONKARAHİSAR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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