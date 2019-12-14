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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Afyonkarahisar’da İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) ...

İHA

Afyonkarahisar’da ‘Bakanlık Hizmetlerinin Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlığın yürütmüş olduğu İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) hakkında bilgiler vererek; “İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, asayiş ve terörle mücadeleye kadar aynı zamanda afet ve acil durumlardan, göçe, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden trafiğe, uyuşturucuya kadar çok geniş bir görev ve sorumluluk sahamız var.” dedi.
Değerlendirme toplantısına Bakan Yardımcısı Çataklı'nın yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Personel İşleri Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, Vali Yardımcısı ile ilgili birim amirleri katıldı.
Toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakanlığın yürütmüş olduğu İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) hakkında bilgiler veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, asayiş ve terörle mücadeleye kadar aynı zamanda afet ve acil durumlardan, göçe, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden trafiğe, uyuşturucuya kadar çok geniş bir görev ve sorumluluk sahamız var. Yürüttüğümüz bu faaliyetler vatandaşımızın günlük hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Vatandaşımıza doğrudan temas eden sorumluk alanları bunlar. Dolayısıyla yürüttüğümüz bu önemli faaliyetlerin etkin, ekonomik, verimli, hızlı, vatandaşlarımızın bu süreçlere katıldığı, olabildiğince bürokratik süreçlerden arınmış, kısaltılmış şekilde, vatandaşı merkezine, odağına alan, vatandaşın gönlünü kazanıp mutlu etme amacı gayreti doğrultusunda yürütme gayretimiz var. Bu kapsamda biz zaman zaman illerimizde Bakanlığımızın faaliyet alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. İZDES Projesi de bunlardan bir tanesi” dedi.
PROJE DİNLEME VE EMPATİ PRENSİBİ ÜZERİNE KURGULANDI
Vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin öncelikle “dinleme ve empati” prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Bu proje kapsamında bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi, görüş alış verişinde bulunmanın yanında valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir” diye konuştu.
AFYONKARAHİSAR VERİLERİ OLDUKÇA İYİ BİR İL
Afyonkarahisar’ın İçişleri Bakanlığının yürütmüş olduğu faaliyetler açısından verileri oldukça iyi olan bir il olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları söyledi;
“Bu çalışmanın çıktısı, 81 il valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. Bugün Afyonkarahisar’dayız. Afyonkarahisar’da gayretli bir çalışma ekibi arkadaşlarımız var. Ekip arkadaşlarımızdan bize düşen notları ve önerileri aldık. Bu ay sonu itibariyle tüm ilerimizi ziyaret etmiş olacağız. Yılın sonunda tüm illerden gelen genel değerlendirmeler ile ilgili süreci bir değerlendirmiş olacağız hem de önümüzdeki yıla dönük hedefleri belirleyeceğiz. Yararlı bir çalışma oldu.”
Basın açıklamasının ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki heyet, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve okul aile birliği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

AFYONKARAHİSAR

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:23
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