Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Büyükkalecik yolu üzeri 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametinden Büyükkalecik kasabasına doğru seyir halinde bulunan Mustafa A.(1977) yönetimindeki 34 BAJ 430 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu beton mikser aracı şoförü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Mustafa A. ilk müdahaleyi yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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