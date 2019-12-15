DP lideri Uysal Afyonkarahisar'da kongreye katıldı

Demokrat Parti (DP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi, Genel Başkan Gültekin Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti

DP Afyonkarahisar Kongresinde İl Başkanı Gürcan Şensoy, 10 yıldır sürdürdüğü görevini Hikmet Bülbül’e devretti. Kongrede ilk olarak divan teşekkülü oluşturuldu.

Programın ilk konuşmasını 2009 yılından bu yana partinin il başkanlığını yürüten Gürcan Şensoy yaptı. DP’nin ülkenin olmazsa olmazı olduğunu belirten Şensoy, “Biliyoruz ki son zamanlarda Türkiye’de bir astüst oluş yaşanmakta. Bu astüstte bütün baskılara rağmen Demokrat Parti'yi Afyon’da ayakta tutmak için tüm Türkiye genelinde birçok çalışmaları Sayın Genel Başkanımızla beraber yaptık. Demokrat Parti Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Nerede bir hizmet varsa, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine parmağımızı soksak Demokrat Parti, Doğruyol Partisi, Adalet Partisi’nin hizmetlerini görmekteyiz” diye konuştu.

Yeni İl Başkanı Hikmet Bülbül ise yaptığı konuşmada, kıratı şahlandırmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Son olarak konuşan DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal kürsüye çıktı. Türkiye'nin yarınlarının aydınlık olduğuna inandıklarını belirten Uysal, "Gücü kuvveti doruğa eriştiğinde sadece Anadolu ve Trakya coğrafyasında kendi vatandaşlarına değil, bu coğrafyadan yükselecek sese kulağını vermiş, yüreğini vermiş, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve tüm mazlumlara her daim örnek olmuş bir millet olarak, tarihin önümüze koyduğu bu vazifeyi de inşallah yapacağız. İşte Afrin'de, El Bab'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve son olarak Barış Pınarı Harekatı'nda şehitler vermek pahasına bu ülkenin birliğini, beraberliğini temin etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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