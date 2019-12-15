Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, DinarÇay karayolu Bağcılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre DinarÇay karayolu Dinar istikametinde seyir halinde bulunan Müfit D. (33) yönetimindeki 20 DV 896 plakalı araç ile aynı istikamette yolun sağ şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Zeynel U. (33) yönetimindeki 63 ZT 761 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında Müfit D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Müfit D.'yi Dinar Devlet Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.