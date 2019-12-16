CHP Şuhut İlçe Başkanlığında kongre heyecanı

Cumhuriyet Halk Partisi Şuhut Olağan İlçe Kongresi, Şuhut Belediyesi Düğün Salonunda delege ve parti üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Delege seçimine, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Nevzat Ercan, çok sayıda teşkilat üyesi ile birlikte delegeler katıldı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ile devam eden kongrede Mehmet Kahraman, Oktay Göçen ve Şahin Aykanat yarıştı. Üç ismin yarıştığı kongrede 77 delegeden 76 geçerli oyun kullanıldığı olağan kongrede Mehmet Kahraman 38, Oktay Göçen 23, Şahin Aykanat ise 16 oyda kaldı. 35 delegenin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Kahraman seçildi.

AFYONKARAHİSAR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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