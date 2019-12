Afyonkarahisar’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda toplantı Vali Mustafa Tutulmaz; "Şiddetin her türlüsüne her ortamda 'ama' demeden karşı çıkmamız gerekir”

Afyonkarahisar’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önderliğinde başlatılan İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imzasıyla yürürlüğe giren 75 maddeden oluşan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada, Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete yönelik bir farkındalık yaratılması adına oluşturulmuş projenin il genelindeki uygulaması ve koordinasyonuyla ilgili olarak toplantı yapıldığını söyledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşler Başkanlığının ortak imzaladıkları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın 2020 2021 yıllarını kapsadığını söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz:

“Bu plan çerçevesinde değişik Bakanlıklara, Bakanlıkların il teşkilatlarına ve Valiliğimize görevler verilmiş durumdadır. 75 maddeden oluşan bu planı bugün hem sizlerle paylaşacağız, hem sorumlulukları olan kurumların bu alanda bugüne kadar yaptıkları ve yapabileceklerini birlikte değerlendireceğiz. Bugün 81 vilayette aynı saatte bu toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıda Garnizon Komutanımız, Belediye Başkanımız, Rektörlerimiz, Başsavcımız, Baromuz, Emniyet ve Jandarma, Nüfus, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Milli Eğitim Müdürlerimiz, Kaymakamlarımız ve kadına yönelik şiddetle doğrudan ilgili alt birimler toplantıda yer almaktadır” dedi.

ŞİDDETİ TOPLUM OLARAK GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMALIYIZ

Toplantıda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için yapılacak işlemler il ve ilçe düzeyinde ele alınacağı bilgisini veren Vali Mustafa Tutulmaz:

“Bugün ilk toplantımızı burada birlikte yapıyoruz. Cuma günü de Kaymakamlarımızın başkanlığında ilçelerimizde benzer bir toplantı yapılacak. Bu toplantılardan kasıt şudur; kamuoyuyla paylaşmak adına üzücü olaylar bizim ne tarihimizin ne geleneğimizin ne de inancımızın kabul edebileceği şeyler değildir. Şiddeti kesinlikle toplum olarak gündemimizden çıkarmamız gerekir. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görevleri fazlasıyla yapmaları gereklidir. Sivil toplum kuruluşları yine bu konuda sorumluluk almalıdırlar. Toplumumuzu bu şiddet sarmalından çıkarmamız lazım” diye konuştu.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE 'AMA' DEMEDEN KARŞI ÇIKMALIYIZ

Ülkemizdeki şiddet olaylarının dünya ortalamasının çok çok altında olduğuna dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz, bunun ülkemiz adına sevindirici olduğunu belirtti. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız diyen Vali Mustafa Tutulmaz: “Tabi her cinayeti muhakkak kadına yönelik şiddet veya aile içi gibi de algılamamamız gerekiyor. Zaman zaman başka nedenlerle şiddet olabiliyor. Kadın erkeğe, baba çocuğa, çocuk babaya şiddet uygulayabiliyor. Bunları toplumda görüyoruz. Toplum olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. “Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız” demeliyiz ve bu yönde hepimiz hareket etmeliyiz. Şiddetin kimden, nasıl, ne şekilde geldiği hiç önemli değildir. Şiddetin her türlüsüne her ortamda 'ama' demeden karşı çıkmamız gerekir” şeklinde konuştu.

ŞİDDETİ GÜNDEMDE TUTMAMALIYIZ

Şiddet olaylarının gündeme çok fazla taşınmaması gerektiğini kaydeden Vali Mustafa Tutulmaz: “Bazı durumlar salgın hastalık gibi yayılabiliyor. İşte intihar vakaları bunlardan birisi. Buna benzer çok fazla olay var. Bunları gündemde tutmamak gerekiyor. Yani insanların şiddeti bir çözüm yolu olarak akıllarının bir köşesinden geçirmemeleri için bu tür şeyleri gündemde de fazla tutmamalıyız. Tedbiri de sonuna kadar alarak ilgili tüm kurumlar görevini sonuna kadar yapmalı. Ancak dediğim gibi bu tür konuları çok fazla gündemde tutmamalıyız diye düşünüyorum” dedi.

Vali Tutulmaz’ın konuşmasının ardından toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yaşin Evcin’in sunumu ile basına kapalı devam etti.

