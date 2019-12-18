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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında İş yerinde incelemek için aldığı cep telefonunu, ...

İHA

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında İş yerinde incelemek için aldığı cep telefonunu, çalışanın dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla cebine attı

Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Alınan bilgilere göre olay, Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen iki şüpheli, telefon almak istediklerini ifade ederek, satıcıyı oyalamaya başladı. İşyerinde çalışan Sinan Çağatay da, tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını incelemeleri için şüphelilere verdi. Şüphelilerden biri, incelemek için aldığı cep telefonunu, çalışanın dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla cebine attı.
Daha sonra farklı telefonları inceleye şüpheliler, cep telefonu satın almadan dükkândan ayrıldı. İşyeri çalışanı Çağatay, tezgâhtaki cep telefonlarını saydığı sırada birinin olmadığını fark etti. Çağatay, daha sonra durumu ilk önce iş yeri sahibi Muhammet Fatih Başdamar'a anlattı. Başdamar da güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızlık olayını polise bildirdi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AFYONKARAHİSAR

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:03
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  • İKİNDİ 15:24
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