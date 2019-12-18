Şuhut'ta dâhiliye doktoru Terkenli göreve başladı

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Afyonkarahisar Şuhut ilçe Devlet Hastanesi'nde tayini çıkan dâhiliye doktoru İbrahim Vasi'nin yerine Uzm. Dr. Sema Terkenli atandı. Terkenli, hastanede tam zamanlı görevine başladı. Dâhiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sema Terkenli hasta kabulüne başlarken, bilgisi ve tecrübesi ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen hastalar tarafından takdir gördü.

AFYONKARAHİSAR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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