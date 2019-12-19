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MHP İl Başkanı Kocacan: "Türkiye’nin yeni partiye ihtiyacı yok”

İHA

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Türkiye'nin yeni partiye ihtiyacının olmadığını söyledi.

MHP İl Başkanı Kocacan: "Türkiye’nin yeni partiye ihtiyacı yok”

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Türkiye’nin yeni partiye ihtiyacının olmadığını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığının haftalık basın toplantıları devam ediyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet Kocacan, isim vermeden yeni kurulan partiyi eleştirdi. Mecliste yer alan partilerin sayısının 10 parmağı geçmediğini ifade eden Başkan Kocacan, “Mecliste yer alan partilere bakarsanız bir elin 10 parmağını geçmiyor. Tamam kendilerine bir misyon edinmek için ya da menfaatleri icabı Türkiye’nin bir yerine yararlı olabilmek adına parti kuruluyor diyelim. Peki, bu arkadaşlarımız bir partinin mensubu değiller miydi? Partiyi kuran arkadaşımızın bir tanesi bakandı. Bir tanesi de hem bakanlık hem de başbakanlık yaptı. Eğer bunların idealleri varsa orada yapabilirlerdi. Yeni kurulmuş parti genel başkanı olacak biri kendi mensubu olduğu partiden ayrılarak bir boy dalaşıyor. Biz söyledik. Bizim meclisimizin dalaşma yeri değil. Bizim durduğumuz yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası için hükümetin tamamen yanındayız. Hükümetin işleyişinde ağır aksak bir şeyler gidiyorsa bunları elbette genel merkezimiz zaten gerekli şeyi söylüyor. Bizler de takip ediyoruz” dedi.
Parti kurarak Cumhur İttifakı'ndan oy aktaracaklarını sandıklarını kaydeden Kocacan, “Bakın bu taraftan aktaracağımız oylar var derken ellerindeki oylardan da olacaklar. Midyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar. Bu arkadaşlarımızın bir an önce aklını başına devşirmesi lazım. Türkiye üzerinde yaşadığımız topraklardır. Başka toprak yok. Birisi sırtını ABD’ye dayıyor, bir tanesi sırtını İngiltere’ye dayıyor, çıkıyor biz parti kuracağız diyor. Partiler var zaten. Gelin ciddi ciddi aday olun girin. Genel kurullarında siz de kendinizi aday gösterin seçilin, ne yapacaksanız yapın. Yeni partiye ihtiyacı yok Türkiye’nin” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

19 Aralık 2019 Perşembe

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