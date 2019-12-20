Şuhut Belediyesinden eğitime destek

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapımına başlanan satranç odası için destek vereceklerini söyledi.

Eğitim ve öğretiminin öncelik olduğunu belirten Başkan Bozkurt, ilçede eğitim ile ilgili her tür çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Bozkurt, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bizim öğretimiz oku ile başlamıştır. Okumak hepimizin olmazsa olmazı. Eğitime ve öğrenciye 11 yılda destekten bir adım bile gri durmadık. Şuhut Belediyesi ailesi olarak tüm imkanlarımızı öğrencilerimiz için seferber ettik. Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesinde de yapımına başlanan satranç odasına destek de bulunduk. Şuhut Belediyesi olarak ilçemizin eğitim desteğini esirgemeksizin sürdüreceğiz çünkü çocuklarımız bizlerin geleceği yarınların umududur.''

AFYONKARAHİSAR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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