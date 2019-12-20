Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuval içinde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular tarafından ev sahibine haber verildi. Ev sahibi Abdullah G. yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

AFYONKARAHİSAR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.