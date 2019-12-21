Afyonkarahisar’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi Üniversiteli öğrencilerden orta ve ilkokul öğrencilerine atkı, eldiven ve bere hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi Üniversiteli öğrencilerden orta ve ilkokul ...

İHA

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek öncülüğünde fakülte öğrencileri tarafından 'Çocuklar Üşümesin' projesi başlatıldı. 3 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocuk sevindirildi.

Afyonkarahisar’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi Üniversiteli öğrencilerden orta ve ilkokul öğrencilerine atkı, eldiven ve bere hediyesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek öncülüğünde fakülte öğrencileri tarafından ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi başlatıldı. 3 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocuk sevindirildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisleri Kulübü tarafından organize edilen ‘Çocuklar Üşümesin’ projesine binlerce kişi destek verdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine kışlık eldiven, bere ve atkı hediye edilen projede üniversite öğrencileri küçük öğrenci kardeşlerini mutlu etti. 3 yıldır gerçekleştirilen projede kulüp üyeleri en son yaptıkları etkinlikle Ordu Gölköy Emirler Şehit Bilal Çıtak İlkokulu öğrencilerini sevindirdi. Okul öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte üniversite öğrencilerine işaret dili ile video çekerek teşekkür etti. Bugüne kadar bin 600 öğrencinin yüreğini ısıtan proje her yıl başlatılıp, kış ayı boyunca devam ettirilecek.

"Amacımız çocukların hem ellerini hem gönüllerini ısıtmak"
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların hem ellerini hem de yüreklerini ısıtmak için yola çıktıklarını söyledi. Düzenledikleri kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğinin altını çizen Gücek, “Her sene olduğu gibi bu yılda sloganımız değişmedi belki sıkıldılar ama yine biz aynı şeyleri söylüyoruz. Geleceğimizin gençleri üşümesin diye yola çıktık ve kampanyaya bu şekilde başladık. Hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız karınca kararınca bir şeyler verip bizlere destek olmaya çalıştılar ve kampanya boyunca da çok ciddi anlamda beklentimizin üzerinde destek aldık. Sadece Afyon’da değil Türkiye’de bir çok arkadaşımız bize maddi manevi katkıda bulunmak istediler. Biz 300’e yakın atkı, bere, eldiven takımı toplayabildik. Bunları hediye paketi yapıp Ordu’nun Gölköy ilçesine gönderdik. Diğer kalanları ise Afyonkarahisar’ın köylerindeki çocuklara hediye edeceğiz. Amacımız onların hem ellerini hem de gönüllerini ısıtmak” diye konuştu.

"Kampanyaya ilgi bizi oldukça mutlu etti"
Kulüp Başkanı Ali İhsan Tosun ise, farkındalık oluşturmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini ifade ederek, “Biz burada farkındalık oluşturmaya çalıştık. Afyon’un soğuğuna karşı çıkabilmek için arkadaşlarımıza hediye yollamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Etkinliğe katılım beklediğimizden kat kat fazla oldu. Aslında biz bu kadar da beklemiyorduk. Bu ilgi bizi oldukça mutlu etti" dedi.
Kulüp Üyesi Eda Bakay da, çocukları hediyelerle sevindirmek istediklerini belirterek, “Kampanyamıza çok fazla geri dönüş aldık. Burada birçok insan eski olsun yeni olsun eşyalar getirmiş bizi çok sevindirdi onlar da. Bu kadar ilgi beklemiyorduk. Herkes çok yardım etti" şeklinde konuştu.
Kulüp Üyesi Hande Çankaya ise, küçük kardeşlerini hediyelerle sevindirdiklerini söyleyerek, olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

AFYONKARAHİSAR

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbaşı Agâh Efendi Camii hizmete açıldı
YEREL HABERLER Yüzbaşı Agâh Efendi Camii hizmete açıldı
Afyonkarahisar'da 4 köyün elektrik sorunu GES projesi ile çözüldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 4 köyün elektrik sorunu GES projesi ...
Afyon Emniyeti’nden huzurevine duygulandıran operasyon Huzurevi sakinleri karşılarında polisi görünce şaşkınlığını gizleyemedi Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri huzurevini ziyaret etti Afyonkarahisar Huzurevine duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Afyon Emniyeti’nden huzurevine duygulandıran ...
Tarım aracıyla kaza yapan genç son yolculuğuna uğurlandı Patpat ile şarampole devrilen genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tarım aracıyla kaza yapan genç son yolculuğuna ...
Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuval içinde ceset bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuval içinde ceset ...
Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu
Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve şehir turları devam ediyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve şehir turları ...
Çocukların süt dişlerine dikkat
YEREL HABERLER Çocukların süt dişlerine dikkat
Şuhut’ta tütün denetimi
YEREL HABERLER Şuhut’ta tütün denetimi
Şuhut Belediyesinden eğitime destek
YEREL HABERLER Şuhut Belediyesinden eğitime destek
Bir babanın oğlu için en acı isteği Çaresiz babanın oğlu için feryadı Oğlunun tedavisi için son çaresi organları Oğlunun tedavisi için 17 bin dolara ihtiyacı olan baba, organlarını hediye etmeye hazır
YEREL HABERLER Bir babanın oğlu için en acı isteği Çaresiz babanın ...
Hobi olarak başladığı işle çocuklarını okutuyor Yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Bir kabağı işlemek desenlere göre 3-4 gün sürebiliyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı işle çocuklarını ...
Şuhut'ta patpat şarampole uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Şuhut'ta patpat şarampole uçtu: 1 ölü
Bolvadin MYO'da müzik ve şiir dinletisi
YEREL HABERLER Bolvadin MYO'da müzik ve şiir dinletisi
Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek
YEREL HABERLER Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek
MHP İl Başkanı Kocacan: "Türkiye’nin yeni partiye ihtiyacı yok”
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Kocacan: "Türkiye’nin yeni partiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X