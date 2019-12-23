Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından açılan Şuhut Masa Tenisi Kulübü, antrenmanlarına devam ediyor.

Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından açılan Şuhut Masa Tenisi Kulübü, antrenmanlarına devam ediyor.
16 Minik sporcudan oluşan Masa Tenisi Kulübü Emre Erkli önderliğinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek turnuvalara hazırlanırken, minik sporcuların istikrarlı çalışmaları ise protokol ve teknik heyeti sevindirdi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu açıklamalarında, ''Şuhut Masa Tenisi Kulübümüz her geçen gün gençlerimiz ile beraber gelişiyor ve büyüyor. Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Afyonkarahisar il temsilciliği ile yaz okulu kapsamında açtığımız masa tenisi kurslarımız halen devam ediyor. Veysel Eroğlu İş Hanı Şuhut Belediye Gençlik ve Spor Tesisinde devam eden kurslarımızda istikrarlı olarak devam eden genç minik sporcu sayımız 16 oldu maşallah. Geleceğimiz olan gençlerin hem fiziksel hem de ahlaken gelişimine katkı sunmak becerilerini geliştirmek meraklarını celbetmek adına yaptığımız çalışmalarda ilimizin 2. kademe antrenörü Emre Erkli hocamızın üstün gayretleri ile 4 sporcumuz kısa sürede yeteneklerini ortaya koyarak turnuvalarda maç yapacak seviyeye ulaşması bizleri de çok mutlu etti. Bizler imkânlar sunulduğunda tanıtıldığında ve dahi iyi hocaların ellerinde gençliğimizin başaramayacağı hiç bir unsuru kabul etmiyoruz. Yalova da daha önce esamesi okunmayan masa tenisi iyi insanların elinde yükseldi ve şuan her branşta milli takıma vazgeçilmez sporcular veriyor. Şuhut neden olmasın, Afyon neden olmasın diyoruz ve antrenmanlara devam ediyoruz. Bizleri takip ediniz bu gençler başarıyı heyecanı Şuhut'a, Afyon'a getirecekler. Biz inandık, inanıyoruz. Sahip çıkan antrenör hocalarımıza, velilerimize, okullarımıza ve kulüplerine teşekkür ederim'' ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteciler Afyonkarahisar’da buluştu
YEREL HABERLER Gazeteciler Afyonkarahisar’da buluştu
Eber Gölü’nde yangın
YEREL HABERLER Eber Gölü’nde yangın
Muhabbet için değil, altın kazanmak için çekirdek çitlediler
YEREL HABERLER Muhabbet için değil, altın kazanmak için çekirdek ...
Şuhut'ta ''Kadına Yönelik Şiddete Hayır'' semineri
YEREL HABERLER Şuhut'ta ''Kadına Yönelik Şiddete Hayır'' semineri
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: ...
Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı
Afyonkarahisar’da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sosyal medya bağlılığı anketi ...
Afyonkarahisar’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi Üniversiteli öğrencilerden orta ve ilkokul öğrencilerine atkı, eldiven ve bere hediyesi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Çocuklar Üşümesin’ ...
Yüzbaşı Agâh Efendi Camii hizmete açıldı
YEREL HABERLER Yüzbaşı Agâh Efendi Camii hizmete açıldı
Afyonkarahisar'da 4 köyün elektrik sorunu GES projesi ile çözüldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 4 köyün elektrik sorunu GES projesi ...
Afyon Emniyeti’nden huzurevine duygulandıran operasyon Huzurevi sakinleri karşılarında polisi görünce şaşkınlığını gizleyemedi Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri huzurevini ziyaret etti Afyonkarahisar Huzurevine duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Afyon Emniyeti’nden huzurevine duygulandıran ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X