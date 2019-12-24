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Ömrünü sanatına ve öğrencilerine adadı 80 yaşındaki Ömer Yarşi, Afyonkarahisar türkülerini gelecek ...

İHA

Afyonkarahisar'da ömrünü türküye adayan mahalli sanatçı Ömer Yarşi (80), yaşına rağmen hala Gençlik Merkezi'nde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

Ömrünü sanatına ve öğrencilerine adadı 80 yaşındaki Ömer Yarşi, Afyonkarahisar türkülerini gelecek nesillere aktarma çabasını sürdürüyor 70 yıldır bağlama çalışıyor, yüzlerce öğrenci yetiştirdi

Afyonkarahisar’da ömrünü türküye adayan mahalli sanatçı Ömer Yarşi (80), yaşına rağmen hala Gençlik Merkezi’nde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.
Afyonkarahisar’ın kendine has türkülerini ilerlemiş yaşına rağmen gelecek nesillere aktarmaya çalışan mahalli sanatçı Ömer Yarşi, 7 yaşında ağabeyinin sazı ile başladığı sanatını severek icara etmeye devam ediyor. Ömrünü sanata ve öğrencilerine harcayan Yarşi, Gençlik Merkezi’nde hala öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Yarşi yaptığı açıklamada, yaşamı boyunca bir çok ödül ve plaket aldığını söyledi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile birlikte ilkokulda öğrenim gördüğünü ifade eden Yarşi, “Evli ve 3 çocuk babasıyım. Elinden sazımı hiç bırakmıyorum. Ağabeyi Ali Yarşi’nin halk evlerinde bağlama kursuna giderken ağabeyimden gizli bir şekilde sazını alarak bağlama çalmaya başladım. Bir gün sazın telini koparması ile bağlamayı gizli gizli çaldığının ortaya çıktı. Böylelikle evde herkes bağlama çaldığımı öğrendi” dedi.
BAKANLIK TARAFINDAN MAHALLİ SANATÇI İLAN EDİLDİ
Yöresel kıyafetleriyle de özdeşleşmiş olan Yarşi, bu yaşına kadar yüzlerce sanatçı yetiştirmiş. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisinin sınava çağrıldığını vurgulayan Yarşı, yarışmaya katılan 150 kişi arasından birinci olduğunu hatırlattı. Yarşi, bakanlığın sınavını kazandıktan sonra mahalli sanatçı olduğunu söyledi. Afyonkarahisar kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini yaşatmak için ölünceye kadar fahri olarak ücretsiz bu işi yapmaya devam edeceğini vurgulayan Yarşı, müzik ve musikiyi çok sevdiğini ve severek bağlama çaldığını belirtti. Bağlama öğrenmek isteyen herkese hafta sonları gençlik merkezindeki kurs veren Yarşi, öğrencileri tarafından da çok seviliyor. Özellikle öğrencileri hafta sonu onun dersine katılmak için erken saatlerde merkezin yolunu tutuyor.
RADYO SANATÇILIĞINI BABAM BIRAK DEDİĞİ İÇİN BIRAKTIM
İlkokul dönemlerinde bağlama öğrenmeye başladığını söyleyen Yarşi, ağabeyi ile birlikte öğrendiği bağlamayı 7 yaşından itibaren çaldığını belirtti. Afyon Folklor Derneği ve Musiki Cemiyetinde çalışmalarının olduğunu aktaran Yarşi, 1958 yılında İstanbul Radyo evi sınavına babasından saklı bir şekilde giderek kazandığı söyledi. Yarşi, şunları anlattı;
“Sınava beni ağabeyim gönderdi. Sınavı kazandıktan sonra 3 ay radyo sanatçısı olmak için kurs görmeye başladım. Babam rahmetliğe ‘Senin oğlun çalgıcı olmuş’ demişler ve o da nasıl gezerim diye bana ya gel evladım ol ya da gelmezsen evlatlıktan reddederim dedi. Bende radyo sanatçılığını bırakmak zorunda kaldım. Musiki ve müzik aletleri dükkânı açtım. Bant kayıtları yapıyordum. Afyon’un gelenek ve göreneklerini yaşatmak için fahri olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Şuanda genç neslin bağlamaya hevesli olduğunu görüyorum. Fakat İnternet, bilgisayar, cep telefonları olunca çocuklardaki hevesin azaldı. Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi gibi yerlerde açtığımız kurslara da yoğun talep var. Gençlik yine aslına dönüyor. Türkülerimiz ve halk oyunlarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 70 yıldır bağlama çalıyorum.”

AFYONKARAHİSAR

24 Aralık 2019 Salı

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