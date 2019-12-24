Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şuhut’ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağıştan dolayı ilçenin bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Şuhut Belediyesi ekipleri ise sağanak yağış dolayısıyla gün boyunca meydana gelebilecek olumsuzlara karşı çalışmalarını sürdürdü.

AFYONKARAHİSAR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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