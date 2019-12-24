Şehidin babası ve silah arkadaşından Başkan Bozkurt'a ziyaret

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Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ile silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ve silah arkadaşı Gazi Davut Demir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, baba Çubuk ve Gazi Demir ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt teşekkürlerini iletti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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