Şuhut İlçe Müftülüğüne atanan İsa Ada'ya hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İlçe Müftülüğüne atanan İsa Ada'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında Başkan Bozkurt ve Başkan Diren'e İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir eşlik etti. Müftü İsa Ada'ya hayırlı olsun dileklerini sunan Başkan Bozkurt ve Başkan Diren bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Ada teşekkürlerini iletti.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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