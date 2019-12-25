Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor'da kongre heyecanı yaşandı.

Kongre Şuhut Belediye Hisarspor lokalinde yapılırken, kongreye Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Murat Dede, Şuhut Belediye Hisarspor Kulüp Başkan Yardımcısı Abdullah Zeybek, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İsmail Kahvecioğlu ve üyeler katıldı. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları ile gelir, gider raporlarının okunmasının ardından kongrede seçime gidildi. Tek liste olarak yapılan seçimde Yönetim Kurulu üyeleri ise; Abdullah Zeybek, Ahmet Çiğdem, Ahmet Imış, Necati Kebeli, Nuri Dönmezdemir'den oluşurken, yedekler ise Uysal Türköz, Mehmet Küçük, Kamber Aktar, Mehmet Günhan ve İbrahim Çetingül'den oluştu.

AFYONKARAHİSAR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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