Genelkurmay Başkanlığı askeri personellerinden Atatürk Evi'ne ziyaret

O değil!

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Genelkurmay Başkanlığı personelleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargah Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 100 kişilik ekiple Türkiye'nin dört bir tarafından gelen askeri personeller, Büyük Taarruzun Başladığı Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı)'nı ziyaret ederek Atatürk Evi görevlisi Halil Omur mihmandarlığında buradaki tarihi destansı bilgiler edindi. Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Taarruz Karargâh Evi'nde kaldığı Atatürk Evi'ndeki tarihi değerleri dinleyen askeri personeller zaman zaman duydu dolu anlar yaşarken bazı askeri personeller ise duygulandı. Atatürk Evi ziyareti askeri personellerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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