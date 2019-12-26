Afyonkarahisar Belediyesi nin ba\u015fvurusu do\u011frultusunda co\u011frafi i\u015faretle tescillenen kaymakl\u0131 ekmek kaday\u0131f\u0131n\u0131n tescil belgesini T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumu nda d\u00fczenlenen t\u00f6renle teslim alan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Zeybek, S\u0131rada bekleyen sekiz \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz var. Marka ve patent ba\u015fvurular\u0131m\u0131z devam edecek dedi. Afyonkarahisar Belediyesi nin giri\u015fimleriyle k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce co\u011frafi i\u015faret tescili al\u0131nan kaymakl\u0131 ekmek kaday\u0131f\u0131n\u0131n tescil belge t\u00f6reni, T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumu nda ger\u00e7ekle\u015ftirildi. T\u00f6rene, Afyonkarahisar Milletvekili \u0130brahim Yurdunuseven ile birlikte kat\u0131lan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Zeybek, tescil belgesini T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumu Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Habip Asan dan teslim ald\u0131. Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Zeybek i tebrik eden T\u00fcrk Patent ve Marka Kurumu Ba\u015fkan\u0131 Asan, kaymakl\u0131 ekmek kaday\u0131f\u0131n\u0131n art\u0131k Afyonkarahisar \u0131n patentli bir \u00fcr\u00fcn\u00fc oldu\u011funu belirterek, bu patentin hem \u00fclkemize hem de \u015fehrimizin ekonomisine ve tan\u0131t\u0131m\u0131na katk\u0131 sa\u011flamas\u0131n\u0131 temenni etti. Kaymakl\u0131 ekmek kaday\u0131f\u0131n\u0131n Afyonkarahisar da sofralar\u0131n olmazsa olmaz lezzetlerinden birisi oldu\u011funu belirten Ba\u015fkan Zeybek ise, B\u00f6ylesine \u00f6nemli bir \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn patentini alm\u0131\u015f olman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yoruz. Afyon mutfa\u011f\u0131 olarak ger\u00e7ekten damak zevkine hitap eden bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz var. Bunlardan sekiz tanesi s\u0131rada bekliyor. \u0130n\u015fallah daha da fazlas\u0131 i\u00e7in m\u00fcracaat\u0131m\u0131z olacak dedi.