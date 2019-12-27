Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar’lı vatandaşları sevindirdi Gençler kar yağışını fırsat bilerek doyasıya eğlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Şuhut ilçe merkezinde akşam 19.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte seyir halinde dikkatli hareket etti. İlçede yediden yetmişe herkesin sevinçle karşıladığı kar yağışı gençlerin eğlenceli vakit geçirmesine neden oldu. Kartopu oynayan gençler kar yağışının tadını doyasıya yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışından dolayı yolların kaygan olması sebebiyle hareket ederken dikkatli olmaya çalıştı.

Yağan karın doyasıya tadını çıkaran gençlerden Emre Körpınar, ‘’İlçemize ilk kar yağdığı için çok mutluyuz tabiki de Allah kazasız belasız versin. Yani güzel bir manzara oluştu şuanda. Yılbaşına da hazırlık gibi bir şey oldu. Güzel yani mutluyuz çocuklarımız için çok güzel bir şey’’ dedi.

Kar yağışının tadını çıkaran Âdem Tosun ise şunları söyledi; “Hamdolsun beklediğimiz gün geldi. Çok güzel bir bereket yağdı. Cenabı Allah kâinatı banyo yaptırıyor bazı mikroplar ölüyor bu vesileyle hastalıklar azalıyor. Hamdolsun daha güzel bir karı bekliyoruz. Karı seviyoruz kar her zaman berekettir. Toprak olsun insanlar olsun bir berekettir. Bereketli yılların daha güzel olmasını istiyorum.”

AFYONKARAHİSAR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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