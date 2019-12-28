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Park Afyon AVM’de Aydilge rüzgarı Afyonkarahisar Aydilge ile çoştu

İHA

Afyonkarahisar'ın alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon Alışveriş Merkezi, 2020'ye sayılı günler kala Pop Müziğinin sevilen ismi Aydilge ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Park Afyon AVM’de Aydilge rüzgarı Afyonkarahisar Aydilge ile çoştu

Afyonkarahisar’ın alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon Alışveriş Merkezi, 2020’ye sayılı günler kala Pop Müziğinin sevilen ismi Aydilge ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, eğlence ve alışverişi tek bir çatı altında toplayan Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM, düzenlediği etkinlik ve konserlerle Afyonkarahisar halkının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Yeni yıl öncesi Afyonkarahisar halkına bir çok kampanya ve etkinlikle sürprizler yapan Park Afyon AVM’de POP Müziğinin sevilen ismi Aydilge konser verdi. Saat 16:00’da başlayan konser öncesi binlerce kişi sahnenin önünde yerine aldı. Vatandaşların konsere yoğun ilgisi dolayısıyla alışveriş merkezinin üst katlarıda doldu taştı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Aydilge sevenleri ile şarkılarını birlikte seslendirerek unutulmaz anlar yaşadı. Konsere katılan vatandaşlar gerçekleştirilen konser programı dolayısıyla AVM yönetimine teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR

28 Aralık 2019 Cumartesi

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