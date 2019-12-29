Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında yıl başına sayılı günler kala termal oteller doluk oranı yüzde yüzlere yaklaştı.

Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında yıl başına sayılı günler kala termal oteller doluk oranı yüzde yüzlere yaklaştı.
Sandıklı’da yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli Termal otellere günler öncesinden rezervasyon yaptıran müşteriler otellere gelerek yerleşmeye başladı.
Otellerin yeni yıl paket programlarına katılan müşteriler yıl başı gecesi yapılacak gala etkinliklerinden de yararlanacaklar.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) ve Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, Sandıklı bölgesinde sağlık turizminin daha da geliştirilmesi ve yurt dışındaki hastaların kaplıca otellerine nasıl getirilebilir konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Sandıklı’da acente kurduklarını ifade eden Yavuz, “kurduğumuz acente üzerinden SANHÜSADER derneğimiz ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Devletin yeni dönemde teşvikleri olacak bu teşviklerden de yararlanarak İnşallah Sandıklı’ya önümüzdeki günlerde geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi Fas, Hollanda ve İran’dan yaklaşık 300 kişilik bir gurubumuz Sandıklı’ya gelmişti. Nisan Mayıs aylarında da yaklaşık 700 800 kişilik bir İran’lı gurubumuzuda Sandıklı’da ağırlayacağız” dedi.
Yeni yıl nedeniyle termal tesislerin tamamen dolduğunu belirten Yavuz şunları söyledi: “2019 yılının bitmesine az bir zaman kaldı. Afyonkarahisar bölgesinin en büyük ilçesi şehri şifa Sandıklı’da 3 tane 5 yıldızlı otel ve 1 belediye işletmemizde tüm termal tesislerimizin tamamı yüzde 90 doluluk ile çalışmakta. Bölgenin parlayan yıldızı demek istiyorum ben Sandıklı bölgesi için. Bölgedeki birçok otelde sanatçılarımız sahne alacak. Nadide Sultan, Mithat Körler, Doktor Bilal ve diğer otellerimizde yılbaşına dolu dolu girilecek. Yeni yılın bölgemiz, ülkemiz için sağlık mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor ve herkesin yeni yılını kutluyorum.”
GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019 ödüllerinde Türkiye'nin en iyi yönetilen Termal Oteli kategorisinde birincilik aldıklarını belirten Yavuz, “Türkiye genelinde böyle bir ödüle layık görüldük. Bizim için çok önemli bir ödül. Afyonkarahisar ve Sandıklı’dı Türkiye’de termal turizm adına parlayan bir yıldız oldu. Ben bu ödülü öncelikle personelime Sandıklı halkına ve Afyonkarahisar halkına hediye ediyorum” dedi.

AFYONKARAHİSAR

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park Afyon AVM’de Aydilge rüzgarı Afyonkarahisar Aydilge ile çoştu
YEREL HABERLER Park Afyon AVM’de Aydilge rüzgarı Afyonkarahisar ...
Şantiyeye gelen tilkileri elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Şantiyeye gelen tilkileri elleriyle besliyor
Bolvadin’de ustalar kursiyerlerle buluşuyor Kursiyerlere ‘Kabak Oyma Sanatı’ anlatıldı
YEREL HABERLER Bolvadin’de ustalar kursiyerlerle ...
Bolvadin’e mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Bolvadin’e mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde 15 çeşit bitki toplanıp işleniyor “Bin Köye Bin Tıbbi Bahçe” planlanıyor Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi yaygınlaştırılacak Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “Bitkiler doğal ortamda işleniyor”
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ...
Öğrencilere milli şuur anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere milli şuur anlatıldı
Şuhut'ta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı
YEREL HABERLER Şuhut'ta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ...
Jandarma kadına yönelik şiddeti önlemek için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Jandarma kadına yönelik şiddeti önlemek için kolları ...
Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe 651 adet tarihi sikke ve bir mermer heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe 651 adet tarihi ...
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar’lı vatandaşları sevindirdi Gençler kar yağışını fırsat bilerek doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X