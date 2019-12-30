Afyonkarahisar güne karla başladı

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Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, kent merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.

Afyonkarahisarda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Sabah evlerinden işlerine ve okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bu mevsim ilk kez beyaz örtünün hakim olması nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

AFYONKARAHİSAR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

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