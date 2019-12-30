Bu fotoğraflara bakan bir daha baktı Doğadaki Yüzler Fotoğraf Sergisi hayran bıraktı İnsan yüzleri doğaya yansıdı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, Park Afyon Alış Veriş Merkezi’nde şimdiye kadar özellikle Frig vadileri başta olmak üzere doğada çektiği yüz ifadelerini andıran fotoğrafların sergisini Doğadaki Yüzler ismiyle açtı.

Park Afyon Alışveriş Merkezi’nde Hakan Yılmaz tarafından açılan “Doğadaki Yüzler” Fotoğraf Sergisi’ne ilgi yoğun oldu. Sergiyi ziyarete gelenler kayalarda ve yerleşim yerlerindeki yüz ifadelerine hayranlıkla baktılar.

Sergi hakkında bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, sergide 40 fotoğrafın bulunduğunu belirterek, “Sergi Doğadaki Yüzler ismini taşıyor. Yaklaşık 2 yıldır doğada bazı belgeseller çekmek için bulundum. Bu vesileyle taşlarda, bulutlarda, ağaçlarda yüz ifadeleri görmeye başladım ve bunları fotoğrafladım. Yaklaşık 100 fotoğraf cardı, bunların çerisinden 40’ını seçtik, fotoğraf severlerle buluşturuyoruz şuanda. Sergi 31 Aralık’a kadar açık kalacak 3 gün süreli bir sergi. Çocukluktan itibaren bulutları, başka şekilleri yüz ifadelerine benzetiriz. Aslında böyle bir şeyin böyle zamanda ortya çıkışı; taşlarda, kayalarda, bazı bitkilerde, gökyüzünde, bulutlarda görmeye çalıştığım, insanlarında yüz ifadelerini görmesi için sunduğum bir bir fotoğraf sergisi” diye konuştu.

“Herkes Frig Vadisini görmeli”

Sergide özellikle Frigyalıların yaşadığı Frig Vadilerinde çekilmiş fotoğraflara ağırlık verilmesine de açıklık getiren Yılmaz, “Frig Vadisi malum Afyonkarahisar’ın çok geniş bir alanına yayılmış bir bölge. Orada tabi ki aşındırmalarla oluşmuş Aldalas Kalesi’nde, Ayazin’de Üçlerkayası köyünde, Seydiler’de özellikle bu tür yüz ifadelerini çok daha net gördüğümü düşünüyorum. Bu anlamda da çok zengin bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz. Mutlaka herkes Frig Vadisi’ne gelip bu coğrafyayı gezmeli, o tarihi dokuları, kayaları, yerleşim yerlerini görmeli diye düşünüyorum. Çok esrarengiz, büyülü bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

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