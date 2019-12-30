Kapanan köy yollarına anında müdahale

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Afyonkarahisar’da sabah saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından anında müdahale edilerek yollar ulaşıma açıldı.

Afyonkarahisar merkez ve birçok ilçelerin köy yollarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda sıkıntı yaşanırken, sabah erken saatlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesi sonrası herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı bildirildi. İl Özel İdaresi tarafından Afyonkakarihisar kent genelinde karla mücadele çalışmalarına 12 greyder, 2 dozer, 3 yükleyici, 3 bekoloder ve 14 kar bıçaklı kamyon ile çok sayıda personelin katıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

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