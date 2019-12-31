Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci Minik öğrenciler hem karın, hem de kartopu oynamanın tadını çıkardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok Başören köyü okulundaki minik öğrencileri sevindirdi.
Başören köyünde etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan minik öğrenciler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Minik öğrenciler, ders bitiminde kar yağışını fırsat bilip karda kayarak doyasıya eğlendi. Başören köyünün yüksek kesimlerde yer alması dolayısıyla etkili olan kar yağışı sebebiyle sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, köy halkı ise kar yağışını sevinçle karşıladı.
AFYONKARAHİSAR
31 Aralık 2019 Salı
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