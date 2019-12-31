Afyonkarahisar’da ‘Ekranı bırak bana bak’ projesi

Mili Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ‘Teknolojiyi Bilinçli Kullanma’ konulu etkinlik gerçekleştirdi.

‘Ekranı Bırak Bana Bak’ sloganı ile Okul Müdür Yardımcısı Semra Karakaya koordinatörlüğünde tüm öğretmenlerin desteğiyle başlatılan proje kapsamında minik öğrencilerin, aileleriyle ve daire müdürleriyle daha verimli zaman geçirmeleri sağlandı. Yıl boyunca devam ettirilecek olan projede okulun minik öğrencileri öğretmenleriyle birlikte başta Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve diğer daire müdürlerini ziyaret ederek, akıl oyunları oynadı. Bu sayede il müdürleri teknolojiden uzak kalırken, öğrencilerde hoş vakit geçirdi. Yine proje kapsamında minik öğrenciler akşam evlerinde de aynı uygulamayı aileleriyle gerçekleştirdi. Ailelerin de teknolojiden uzaklaşıp çocuklarına daha verimli vakit ayırmaları hedeflenen etkinlik, herkese örnek oldu.

Aileler çocuklarıyla daha verimli vakit geçirdiler

Okul Müdürü Figen Memiş yaptığı açıklamada, başlattıkları proje kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başta olmak üzere birçok kuruma okul öğretmenleri ve öğrencileri ile ziyaret ettiklerini belirten Müdür Memiş, “Çok olumlu ziyaretlerimiz oldu. Ziyaretlerimiz sırasında okul öğrencilerimiz daire müdürlerimizle akıl oyunları oynadılar. Bu saye güzel bir gün geçirip vakitlerini daha verimli kullandılar. Yine öğrencilerimiz akşam da evlerinde aynı şekilde aileleriyle birlikte akıl oyunları oynayarak, ailelerinin teknolojiden uzaklaşmasını sağladı. Bu sayende öğrenci velileri hem teknolojiden uzaklaştılar hem de çocuklarıyla daha verimli ve güzel vakit geçirdiler. Biz projeyle hedefimize ulaştık” dedi.

AFYONKARAHİSAR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.