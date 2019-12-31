Minik öğrenciler ailelerine yeni yıl tebrik kartı gönderdi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Hatice Turan Anakolu öğrencileri hazırladıkları yeni yıl tebrik kartlarını PTT Müdürlüğüne gelerek ailelerine gönderdiler.

Öğretmenleriyle birlikte Sandıklı PTT Müdürlüğü’ne gelen minik öğrenciler teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutmuş mektup, tebrik kartı ve kartpostalları hazırladıkları zarflara koyarak yolladılar.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve cep telefonları ile bayram ve yılbaşı kutlamalarının yapıldığını belirten öğretmen Pınar Yağız, bu yılbaşında öğrencilerinin ailelerine tebrik kartı yollayarak sürpriz yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin PTT’nin işleyini de yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Yağız, “Bugün çocuklarımıza PTT’yi tanıtmak istedik. Şimdiki çağda çocuklar telefon, tablet, bilgisayar ve internet ile büyüdükleri için maalesef mektup, telgraf, tebrik karti gibi şeyleri bilmiyorlar. Biz istedik ki, onlarda öğrensinler bizim çağımızda mektubun nasıl gönderildiğini cevabın nasıl geleceğini ailelerin bunları görünce nasıl mutlu olacaklarını bilsinler isdedik. Bütün çocuklarımız ailelerine tebrik kartlarını gönderdiler ve Postaneyi tanımış oldular” dedi.

Hazırladıkları mektup ve tebrik kartlarını görevliye teslim eden öğrencilere daha sonra dağıtım merkezine çıkarak PTT Sandıklı Müdürü Nasuh Yayla tarafından PTT’nin işleyişi hakkında bilgiler verildi.

AFYONKARAHİSAR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:40

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