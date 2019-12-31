Yeni yıl öncesi çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi

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Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde çok sayıda kaçak sigara ve içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeni yıl nedeniyle yol kontrollerini sıklaştıran emniyet ekiplerinin Sandıklı ilçesindeki oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 5 adet marka ve seri numara bulunmayan tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği, 822 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı votka, 7 adet viski ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:40

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