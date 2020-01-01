Yeni yıla çalışarak girdiler

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Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da hastane çalışanları, 112, jandarma ve emniyet ekipleri yeni yıla çalışarak girdi.

Afyonkarahisar’da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için jandarma, 112, emniyet, itfaiye ve hastane personelleri yılbaşı gecesinde de nöbet tuttu. Yeni yıla ailelerinden uzakta çalışarak giren kamu çalışanları, yılbaşını mesai arkadaşları ile birlikte kutladı.

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