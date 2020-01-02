Şuhut’ta minibüs dereye uçtu, 3 yaralı

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhutİlyaslı köyü Kumarım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden İlyaslı köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Yusuf A. (1979) yönetimindeki 03 AAN 411 plakalı minibüs, İlyaslı köyüne bağlı Yukarı Mahalleden Aşağı Mahalle Kumarım mevkiine geldiği esnada yolun karlı olması dolayısıyla sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında Yusuf A., Ramazan A., Ayaz A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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