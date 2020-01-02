Şuhut’ta minibüs dereye uçtu, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şuhut’ta minibüs dereye uçtu, 3 yaralı

İHA

Şuhut’ta minibüs dereye uçtu, 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhutİlyaslı köyü Kumarım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden İlyaslı köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Yusuf A. (1979) yönetimindeki 03 AAN 411 plakalı minibüs, İlyaslı köyüne bağlı Yukarı Mahalleden Aşağı Mahalle Kumarım mevkiine geldiği esnada yolun karlı olması dolayısıyla sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında Yusuf A., Ramazan A., Ayaz A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ne bulduysa çaldı, montundan çıkanlar şok etti
YEREL HABERLER Ne bulduysa çaldı, montundan çıkanlar şok etti
Şehit Yasin Çubuk’un kabrine ve ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Yasin Çubuk’un kabrine ve ailesine ziyaret
Önüne ne çıktıysa çarptı Park halindeki araçlara sağlı sollu daldı Afyonkarahisar’da ilginç kaza görüntüleri mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Önüne ne çıktıysa çarptı Park halindeki araçlara ...
Termal otellere ilgi arttı Yılbaşında termal oteller tamamen doldu 2019 yılında termal otellerde doluluk yüzde 72 oldu
YEREL HABERLER Termal otellere ilgi arttı Yılbaşında termal oteller ...
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Yeni yıla çalışarak girdiler
YEREL HABERLER Yeni yıla çalışarak girdiler
Bolvadin'de korkutan yangın
YEREL HABERLER Bolvadin'de korkutan yangın
Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti
YEREL HABERLER Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi Afyonkarahisar yeni yıla huzurlu girdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı ...
Afyonkarahisar’da yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yılbaşı gecesi huzur ve güven ...
Yeni yıl öncesi çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yeni yıl öncesi çok sayıda kaçak sigara ve içki ele ...
Minik öğrenciler ailelerine yeni yıl tebrik kartı gönderdi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler ailelerine yeni yıl tebrik kartı ...
Sandıklı zabıta ekiplerinden yılbaşı mesisi
YEREL HABERLER Sandıklı zabıta ekiplerinden yılbaşı mesisi
Yolda mahsur kalan sürücüleri jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan sürücüleri jandarma kurtardı
Afyonkarahisar’da ‘Ekranı bırak bana bak’ projesi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Ekranı bırak bana bak’ projesi
Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci Minik öğrenciler hem karın, hem de kartopu oynamanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci Minik ...
Çakar lamba ile geçiş önceliği sağlamak isteyen sürücü yakalandı Sürücü ve araç sahibine toplam 2 bin bin 4 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Çakar lamba ile geçiş önceliği sağlamak isteyen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X