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Bakan Varank: “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü” “İhracatımız 180 milyar doları aşarak ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretler ve AK Parti Eskişehir kampının değerlendirme toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek programına başlayan Bakan Varank daha sonrasında Afyonkarahisarlı işadamlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven,Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sanayiciler katıldı.
Açılış konuşmalarını yapan Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, “Ülkemiz, son yıllarda gerek savunma sanayisindeki atağıyla, gerek teknoloji üretmek için gösterdiği kararlılıkla dikkat çekmeye başlamıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, tüm hükümet üyelerimiz ve Bakanlıklar’daki üst düzey bürokratlar, ülkemizin bu hamlesinde büyük rol üstlenmiştir. Bu büyük sanayi ve teknoloji atağında emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya katılan Bakan Varank, Türkiye’nin kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdinde olduklarını söyledi.
Bakan Varank, 2019 yılı Eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerini açıkladıklarını hatırlatarak, "Kendimize iddialı hedefler koyduk. Bu hedeflere, yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabi bu süreçte başarı için, sizlerin desteği ve işbirliği oldukça önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırıma, üretime ve istihdama yönelen kazanır. Bakanlık olarak sizleri üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz. Bu kapsamda ürünlerin; ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, küresel piyasa paylarını ve üretimde mevcut kabiliyetlerimizi detaylı şekilde çalıştık. Öncelikli ürün listeleri oluşturduk. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaçtıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor; tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. Bir diğer vizyoner politikamız da yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu. Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ’lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla fikrim var, ama sermayem yok diyenlere buyurun size sermaye diyoruz” diye konuştu.
"İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık"
2019 yılı ihracat rakamlarının açıklamasıyla 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinde rekor kırıldığı belirten Bakan Varank, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi: “Afyonkarahisar sanayisi sizlerin de katkılarıyla güçlenmeye devam ediyor. Dün 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. İhracatımız 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ben Afyonkarahisar’ı gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018’e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar’da bu oran yüzde 6’nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimentocam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik; şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması açısından son derece sevindirici.Tabi bu başarıya ulaşmada bakanlıkça sunduğumuz desteklerin önemli bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5.9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. 3 bin KOBİ; girişimcilik, ArGe ve finansman gibi alanlarda KOSGEB’ten faydalanıyor. Hazır KOSGEB demişken, başvurusu açık olan KOBİ Finansman Destek Programına kısaca değinmek istiyorum. KOBİ’ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB; işletme kredilerine 18 aya kadar ve yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Bildiğiniz gibi kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. KOSGEB'de bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi”.
"Yerli otomobil dünyada ilgi gördü"
Yerli otomobilin Türkiye kadar dünyada da ilgi gördüğüne değinen Bakan Varank, “Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye’nin Otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurtdışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye’nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini destekleme devam edeceğiz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak; gerek teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. 2020 yılı, ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak” dedi.
Bakan Varank'a konuşmasının ardından mermerden yapılmış isimlik ve yerli otomobil heykeli hediye edildi.

AFYONKARAHİSAR

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
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  • İKİNDİ 15:34
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  • YATSI 19:18
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