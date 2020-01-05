Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde engelli öğrenciler, temalı sınıflarda her şeyi görerek ve yaşayarak öğreniyor.

2012 yılında hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan orta ve ağır zihinsel engellilerin eğitim gördüğü okulun 12 sınıfında oluşturulan temalı sınıflar ile engelli öğrencilerin hayal güçlerinin geliştirilmesi ve okulun öğrencilere sevdirilmesi amaçlanıyor. Engelli öğrencilerden Merve Karaçil, okulu evlerinden daha fazla sevdiklerini ve severek geldiklerini belirterek, “Sınıflarımız çok güzel. Okuma yazma, matematik, Türkçe ve atölyedeki yaptığımız çalışmaları severek yapıyorum. Okula severek geliyoruz. İyiki de bu okula gelmişiz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Böyle güzel ortamda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sınıflarımız böyle çok güzel” dedi.

Okulu Müdürü İbrahim Altıntaş yaptığı açıklamada, “12 adet sınıfımızı baştan aşağı yeniledik. Tarih, akvaryum, orman, uzay, 2 adet el sanatları atölyesi, masal, çizgi film, Yeşilçam, şehirler sınıfı gibi sınıflarımızı baştan aşağı yeniledik. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım ise, "Okulumuzda 12 sınıfın her biri farklı tema içeriyor. Bu sınıflarda öğrencilerimiz sanal bir tur gerçekleştiriyormuş gibi hayal dünyasında gezintiye çıkıyor. Bu sınıf Yeşilçam temalı bir sınıf. Çocuklarımız bu ortamı deneyimleyip güzel vakit geçiriyor. Çevreden okulumuza ilgi yüksek. Okulumuz sanki müzeymiş gibi ilgi görüyorlar ve ziyarete geliyorlar. Çıkış noktamız özel öğrencilerden ziyade eğitimdeki gördüğümüz eksikti aslında. Çocuklara okulu nasıl sevdiririz. Çocuklarımızda merak duygusu uyandıracak hareketli sınıflar oluşturmak istedik. Evlerinde geçirdikleri vakti okulda daha zevkli hale getirdik. Ben bizim yaptığımız çalışma gibi bir örnek daha görmedim. Sınıfların tamamını kapsayan temalar var. Tek duvar değil, sınıfların içlerini komple görsellerle süsledik. Okulda öğrencilerimiz renkli vakitler geçiriyor” şeklinde konuştu.

AFYONKARAHİSAR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.