Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası okullara ara verilmedi Afyonkarahisar’da trafik güçlükle ilerliyor

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Afyonkarahisar’da gece başlayan yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde ve tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Ana arterler dahil tüm yollarda trafik güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri tarafından yollara solüsyon uygulaması yapıldı. Öte yandan KütahyaAfyonkarahisar karayolunda ise yol kapanma derecesine geldiği öğrenildi.

Ayrıca, öğrencilerin güçlükle ulaştığı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.

AFYONKARAHİSAR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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