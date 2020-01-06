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Afyonkarahisar’da insansız kara aracı üretildi

İHA

Afyonkarahisar'da bir firma tarafından 10 mühendisin çalışmasıyla 27 farklı aparatla kullanılabilen ve 1 kilometre uzaktan kumanda edilebilen insansız kara taşıtı üretildi.

Afyonkarahisar’da insansız kara aracı üretildi

Afyonkarahisar’da bir firma tarafından 10 mühendisin çalışmasıyla 27 farklı aparatla kullanılabilen ve 1 kilometre uzaktan kumanda edilebilen insansız kara taşıtı üretildi.
Afyonkarahisar’da tarım makinesi üretimi yapan firma sahibi Yüksek Makine Mühendisi İbrahim Savrukoğlu ve 10 mühendis tarafından üretimi 2017 yılında tamamlanan insansız kara taşıtı teste tabi tutuldu. Yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve kar küremeden, mayın arama işlemine kadar 27 farklı alanda işlev görebilecek şekilde tasarlanan makine, büyük iş makinelerin çalışamadığı alanlarda kolaylıklar sağlayacak. Test edilen insanız kara taşıtı, yakın zamanda bir çok alanda çalışma yaparken görülmesi bekleniyor.
Test sırasında kar küreme işlemi yapan aracı kumanda eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, test aşamasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Afyonkarahisarlı genç müteşebbisler tarafından üretilen insansız kara taşıtını beğendiğini ve belediyeler için faydalı olacağını ifade eti.
Firma Sahibi İbrahim Savrukoğlu’ da aracın üretim sürecini ve özelliklerini anlattı. Savrukoğlu; “Ben makine yüksek mühendisiyim ve bu aracı Türk mühendisler olarak tasarladık. Elektronik, mekatronik farklı alanlardan yaklaşık 10 kişilik bir mühendis kadromuz var. Biz Türk mühendislerinin Türk sanayisinin istediğinde neler başarabileceğini göstermek istedik. Bu alanda bir benzeri olmayan bir ürün çıkarmak istedik ortaya. Bunun meyvesi olarak bu araç çıktı. Araç dizel motora sahip, yaklaşık 1 kilometre öteden kontrol edebiliyoruz ve tamamen otomatik vitesli yani hızın gerektirdiği yerde hız, torkun gerektirdiği yerde tork ve otomatik vites gibi belli kademler yok. Tamamen sonsuz kademede bu da farklı bir yenilik aslında. Diğer taraftan 45 derece eğime tırmanabilme kabiliyeti var. Bu tarz araçlarda bu maksimum sınır demektir ve bu sayede insanın hayatının tehlikeli olduğu ve iş güvenliğinin maksimum olması gerektiği yerlerde örneğin savunma sanayi alanında, yüksek eğimli tarım arazilerinde, mayın temizleme işlerinde iş makinesi anlamında ve hafriyat işlerinde kullanılabilen bir platform yapmak istedik. Bugün bunun meyvesini gördük. Sayın Başkanımızın vesilesiyle bakanımız ziyaret etti. Bakanımızın iyi dilekleri bizim için gurur kaynağı. Bu gurur kaynağıyla daha iyilerini yapmak için çalışacağız. Biz bunu 2017 yılında bitirmiştik aslında prototipini. Geçtiğimiz 2 yıl süresince tüm koşullarda denemek istedik. Hamt olsun şuan çalışıyor. Kepçe aparatı var yaklaşık 27 aparat tasarladık bunun için. Kar üfleme, kar küreme, ön kepçe tarımsal amaçlı kategori 1’deki bütün tarım makineleri diğer taraftan mayın temizleme aparatı gibi forklift çatalı gibi bir çok aparat tasarladık. Bunlarla kullanılabildiğinde farklı alanlarda güzel işler yapacağını düşünüyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:20
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