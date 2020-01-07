Meteoroloji uyardı Kar yağışı yerini dona bırakacak

Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, uyarılarda bulunarak kar yağışının yerini soğuk havalara bırakacağını söyledi.
Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışın ardından kent genelinde kapanan her hangi bir yol bulunmazken, Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Köroğlu ve Damlalı boğazı gibi bölgelerde kar yağışının devam edeceğini belirtirken, kent merkezinde etkisi yitireceğini bildirdi. Akçakaya, önümüzdeki 23 gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve dona çekeceğini de bildirerek vatandaşların özellikle trafikte dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
AFYONKARAHİSAR
07 Ocak 2020 Salı
- İMSAK 06:41
- GÜNEŞ 08:09
- ÖĞLE 13:09
- İKİNDİ 15:37
- AKŞAM 17:58
- YATSI 19:21