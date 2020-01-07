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Gönüllü kuaförler kış gününde yürekleri ısıttı Kuaförlerden engellilere evde ücretsiz hizmet

İHA

Afyonkarahisar'da bir araya gelen gönüllü kuaförler, soğuk kış aylarında evlerinden çıkamayan engelli bireyleri ziyaret ederek onların ücretsiz saç tıraşını ve sakal bakımlarını yapıyor.

Gönüllü kuaförler kış gününde yürekleri ısıttı Kuaförlerden engellilere evde ücretsiz hizmet

Afyonkarahisar’da bir araya gelen gönüllü kuaförler, soğuk kış aylarında evlerinden çıkamayan engelli bireyleri ziyaret ederek onların ücretsiz saç tıraşını ve sakal bakımlarını yapıyor.
Eskişehir’de başlatılan Afyonkarahisar’da da gönüllü kuaförler tarafından devam ettirilen ‘Yaşam Engel Tanımaz’ projesi kapsamında gönüllü kuaförler evlerinden çıkamayan engelli bireyleri ziyaret etti. Evlerinde onları ücretsiz tıraş eden gönüllü kuaförler, kış ayları boyunca projenin devam edeceğini belirtti. Engelli bireylerin ailelerinin de hoş karşıladığı etkinlik tüm kuaförlere örnek olacak cinsten. Gönüllü Kuaförler adına konuşan Suat Uygur, ‘Yaşam Engel Tanımaz’ projeleri kapsamında gönüllü kuaförlerle birlikte engelli bireyleri ziyaret ettiklerini söyledi. Kış ayları boyunca projenin devam ettirileceği bilgisini veren Uygur; “Afyonkarahisar’da gönüllü kuaförler olarak yaşam engel tanımaz projesi kapsamında engelli kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ederek tıraşlarını ve sakal bakımlarını yaptık. Tabi ki bu etikliğimizi her ay gerçekleştireceğiz. Katkı sağlayan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
HER MESLEKTAŞIMIZ DUYARLI OLMASI GEREKİYOR
Gönüllü kuaför Ali Ardıç ise, sokağa çıkamayan tüm engelli bireyleri tek tek tespit edip tıraş ve sakal bakımlarını yapacaklarını söyledi. Bu hizmeti maddi gelir beklemeden tamamen gönüllülük esasına göre yaptıklarının altını çizen Ardıç: “Kış ayları sebebiyle engelli kardeşlerimiz biliyorsunuz iklim şartlarından dolayı sokağa çıkamıyorlar. Biz yardım ve dayanışma için böyle proje başlattık. Suat Uygur başkanımıza ve Nadi Ceylan İl Kuaförler Başkanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Engelli kardeşimizin evine geldik saçlarını kestik. Güzel bir iyilik yaptık inşallah. Her meslektaşımız bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.
HER YIL DEVAM EDECEK
Gönüllü Kuaför Ugur Can Gölünük de, yaşam engel tanımaz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli bireyleri ücretsiz tıraş ettiklerini söyledi. Gölünük şöyle devam etti;
“Biz erkek kuaförleri olarak engelli kardeşlerimizin yanında saç ve sakal bakımlarını ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bu sosyal sorumluluk projesinde olmaktan mutluyuz. Her yıl kış aylarında bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür ediyorum.”

AFYONKARAHİSAR

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:41
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  • İKİNDİ 15:37
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