Soğuk havada jandarmadan sürücülere sıcak çay jesti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Yaşam için kısa bir mola” projesi kapsamında sürücülere çay ikram etti.

Jandarma trafik ekipleri SandıklıHocalar Uşak karayolunda kontrol noktasında kurdukları çay semaveri ile karlı havada sürücülerin içini ısıttı. Kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine çay ikram ederek dinlenmelerini sağladı.

Araç kullanırken özellikle cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemerini takmamak, aşırı hızlı araç kullanmamak, kış lastiği takmak gibi konularda sürücülere bilgiler veren ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaşam için kısa bir mola”nın önemi hakkında da sürücüleri uyardı. Ayrıca yolda kalan araç sürücülerine de gerekli yardımı yapan jandarma ekipleri, araçların güvenli bir bölgeye çekilmesi ve vatandaşlara konaklama imkanı sağlanması konusunda da yardımda bulundu.

Yolda jandarmanın çay ikramına katılan vatandaşlar, uygulamanın son derece güzel olduğunu, çay ikramına çok şaşırdıklarını, bu tür uygulamaların devam etmesini isdediklerini ifade ettiler.

AFYONKARAHİSAR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:41

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