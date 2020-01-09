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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre Afyonkarahisar Antalya Karayolunun 60. Kilometresi Sandıklı Dinar Caddesi kavşağında meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Emin Akgök (36) idaresindeki 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki beton bariyerlerden aşağı düştü. Yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Savcılık incelemesi sonrası hayatını kaybeden sürücü Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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