Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın torunu memleketindeki köy okuluna kütüphane kurdu

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın torunu Fethi Can Yaşar, dedesinin memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık Köyü İlkokuluna kütüphane kurdu.

Torun Fethi Can Yaşar, ürettiği çantaların satışından elde ettiği gelir ile kurduğu kütüphanenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yaşar, “Bir çanta markası oluşturduk ve bunun beraberinde sosyal sorumluluk projesi yaptık. Çantaların tüm satış gelirleri, eğitimdeki fırsat eşitliğini desteklemek adına kullandık. Hem de aynı zamanda Kızık köyünün bu güzel okuluna kütüphane kazandırdık. Dileriz devamı da gelir” diye konuştu.

Açılış programında konuşan Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Eğitim ülkemiz için çok önemli, inancımıza göre de oku diyor. Dünyanın gelişmesine ayak uydurmak için, daha güzel üretim yapmak, daha refah içeresinde yaşamak için de doğru eğitime ihtiyacımız var. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlar isek, Türkiye’nin önü de o kadar aydınlık olacaktır. Bu duygular ile bu güne kadar ailem ve ben görevimde bulunduğum Yenimahalle’de bu duygular ile çalışıyoruz. Eğitime destek vermek hepimizin boynunun borcu. Sağlıklı insan, sağlıklı eğitimden geçer. Bunun için rahmetli babam adına yaptırdığımız bu okulda onun torununun bir kütüphane açması, bunu düşünmesi ve amcasının adını buraya vermesi onur verici bir olaydır. Biz kökümüzü unutmadık. İnşallah onlarda unutmaz. Bu onun adımıdır diye düşünüyorum. Köyümüzü seviyoruz. Köyümüzün insanlarını seviyoruz. Sandıklı’yı, Afyonkarahisar’ı seviyoruz. Bunu her platformda dile getiriyorum. İnşallah daha büyük hizmetler yapmak nasip olur” dedi.

Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve şarkılı dans gösterileri sonrası Kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphane açılış programına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Emekli Yargıtay Üyesi Hakkı Manav, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Kızık köyü sakinleri ve öğrenciler katıldı.

