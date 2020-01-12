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Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu Afyonkarahisar’da vücutlarında yanık oluşan ...

İHA

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma günü okul bahçesinde kartopu oynarken üzerlerine sıçrayan sudan dolayı 8 öğrencinin vücudunda yanıklar oluşması olayıyla ilgili araştırmalar devam ederken, öğrencilerden Erdoğan Emir Coşkun'un babası Fahrettin Coşkun, konuştu. Yetkililerden yanıkların neden oluştuğuna dair açıklama beklediklerini kaydeden Coşkun, "Daha ağır sonuçlar olabilirdi" dedi.

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu Afyonkarahisar’da vücutlarında yanık oluşan çocukları aileleri yetkililerden açıklama bekliyor Fahrettin Coşkun: “Yetkilerden tatmin edici açıklama bekliyoruz”

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Cuma günü okul bahçesinde kartopu oynarken üzerlerine sıçrayan sudan dolayı 8 öğrencinin vücudunda yanıklar oluşması olayıyla ilgili araştırmalar devam ederken, öğrencilerden Erdoğan Emir Coşkun’un babası Fahrettin Coşkun, konuştu. Yetkililerden yanıkların neden oluştuğuna dair açıklama beklediklerini kaydeden Coşkun, “Daha ağır sonuçlar olabilirdi” dedi.
Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Cuma günü okul bahçesinde kartopu oynayan çocukların vücutlarında yanıklar oluşmasıyla birlikte öğrenci velilerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Doktor raporlarını bekleyen aileler çocuklarına zarar veren maddenin ne olduğunu merak ediyor. Kartopu oynarken ayaklarında yara oluşan 2. sınıf öğrencisi Erdoğan Emir Coşkun’un babası Fahrettin Coşkun, yetkilerden açıklama beklediğini söyledi. Coşkun, “Erdoğan Emir arkadaşlarıyla birlikte kar oynadıktan sonra ders sonuna doğru öğretmenlerinin ‘Çorapları ıslak olan var mı?’ şeklinde uyarmasıyla çorabını çıkarıp ayağına baktığında yara olduğunu görmüş ve annesine haber vermişler. Bunun neden olduğunu biz merak ediyoruz. Resmi bir kurumdan açıklama bekliyoruz. Ben şehir dışında olduğum için hastaneye bir gün sonra götürdük ve hastanede de çok tatmin edici bir şey söylenmedi. Yanık olduğu söylendi antibiyotik kremle beraber rapor vermeye gerek duymadan bizi gönderdiler. Bizim başımıza gelen çok büyük bir durum değil bir gün sonrasında biraz daha kızarıp şişmeye başladı gibi geliyor bana. Ayağının üstüne basmaya çalıştığında biraz canım yanıyor baba diye tepkiler veriyor. Bugün tekrar götürmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Halimize şükrediyoruz”
Durumu ağır olan çocukların olduğunu ifade eden Coşkun, yaşanan durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Coşkun, “Onları görünce de halimize şükrediyoruz. Çok üzüldük. Daha ağır sonuçlarda olabilirdi. Allah korusun herhangi bir çocuğun gözüne gelebilirdi, kar yiyebilirdi. 50’nin üzerinde çocuk olduğu söyleniyor ama resmi kayıtlarda 7 veya 8 çocuk olduğunu duyduk biz. 50’den fazla çocuğun bu sebepten dolayı yaralandığını öğrendik. Biz resmi kurumlara zaten müracaat ettik. Geçerli bir şey söylenmiyor ama bunun cevabını mutlaka istiyoruz. Merak ediyoruz ne kullanıldı neden bu hale geldi. Madem öyle bir durum yok bir hata yok ne olduğunu merak ediyoruz yani bir resmi kurumun bize uygun bir dille açıklama yapmasını istiyoruz” dedi.

“Okuldan dayım aldı beni”
Ayaklarında yanıklar oluşan 2. sınıf öğrencisi Erdoğan Emir Coşkun, arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynadığını ifade ederek şöyle devam etti:
“Müdür geldi ayağı ıslak olanlar ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarsınlar dedi. Çıkardım ben de. Sonra öğretmen tuvalete götürdü, ayaklarınızı yıkayın dedi. Yıkadım sonra kuruladım sınıfa geldim. Öğretmen annemi aradı sonra dayım gelip beni aldı.”
Öte yandan çocuğun üzerinden çıkan pantolon ve ayakkabıların üzerindeki beyaz lekeler dikkat çekti.

AFYONKARAHİSAR

12 Ocak 2020 Pazar

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